Gearbeitet wird nicht nur in Paris: Fernab der französischen Hauptstadt wird derzeit sogar in der Kölner Dombauhütte an der Restaurierung von vier Kirchenfenstern aus der Pariser Kathedrale Notre-Dame gefeilt. "Es ist natürlich nur ein Symbol, aber in diesen Zeiten ein sehr wichtiges Symbol", sagte Armin Laschet, als er im Oktober die Baustelle der Kathedrale in Paris besucht hatte. Der ehemalige Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen hatte nach dem Brand der Pariser Kathedrale am 15. April 2019 gemeinsam mit der deutschen Unesco-Kommission zu einer Spendenaktion aufgerufen. Dabei war eine halbe Million Euro zusammengekommen.