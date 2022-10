Die alten Geschichten kochen jetzt wieder auf. Zum Beispiel, dass der als Hallodri verschriene Enkel einen Polizisten auf dem Gewissen hätte, aber nie eine Strafe absitzen musste. Und dass sein Davonkommen natürlich mit seinem Nachnamen zusammenhänge: Wer Yoovidhya heißt, müsse eben nicht die volle Härte des Gesetzes spüren. Ein Yoovidhya befolge keine allzu müßigen Regeln, er stellt sie höchstens für andere auf.

Seit dem Tod von Dietrich Mateschitz am vergangenen Samstag, der aus der Marke Red Bull einen weltweit führenden Getränke- und Marketingkonzern machte, ist in Thailand ein anderer Name in aller Munde: Yoovidhya. Die thailändische Familie hält 51 Prozent der Anteile und redet nun mehr als ein Wort bei der Frage mit, wer Red Bull künftig auf österreichischer Seite anführen wird.