Japan ist reich an Kulturgütern – und auch an ganz menschlichen: Die älteste noch existierende Toilette Japans wurde im Tofukuji-Tempel in Kyoto schwer in Mitleidenschaft gezogen, als ein Mann irrtümlicherweise im Rückwärtsgang in das Gebäude fuhr. Am Steuer saß ausgerechnet ein Mitarbeiter der Kyoto-Gesellschaft für die Erhaltung der antiken Kulturen, einer Organisation zur Erhaltung von Kulturdenkmälern. Eine rund zwei Meter hohe Doppeltür und Innensäulen wurden bei dem Vorfall beschädigt, berichtete die Website Sora News 24.

Die "Tosu"-Toilette, ein bedeutendes Kulturgut, wurde nach Angaben des staatlichen Rundfunksenders NHK in der Muromachi-Periode vor etwa 500 Jahren für die Mönchsanwärter gebaut. Während das Gebäude normalerweise für Besucher geschlossen ist, können die Toilettenreihen, die im Wesentlichen aus etwa 20 runden, in Steinblöcke geschnittenen Löchern bestehen, durch Lücken in der Außenwand des Gebäudes eingesehen werden.