Selbst Unwetter sorgen in den völlig ausgetrockneten Mittelmeerländern für die Ausbreitung der Feuersbrunst: Bei regenlosen Gewittern lösten Blitzeinschläge am Wochenende in Kroatien neue Waldbrände nahe der dalmatinischen Landgemeinde Dugopolje aus. "Es gibt viel mehr Brände als im Vorjahr", berichtet Slavko Tucakovic, Chef von Kroatiens Feuerwehr (HVZ).