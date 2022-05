Der Anblick türkisblauen Meeres und klarer grüner Seen ist derzeit vielerorts getrübt. An der Küste von Triest sorgt eine Quallenplage für eine rosa Färbung, Schwefelregen färbt Kärntner Seen und Flüsse gelb und nun tauchen in sozialen Medien Bilder auf, die Teile der kroatischen Adria in Grau getaucht zeigen. Küstenabschnitte Dalmatiens sind bedeckt von einem grau-schwarzen Teppich. Was auf den ersten Blick einer Ölkatastrophe gleicht, stellt sich beim genauerer Betrachtung als Mückenplage heraus.