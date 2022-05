Australien gehört zu den hitzigsten und teuersten Immobilienmärkten der Welt. Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus in Sydney zahlt man heute um die fünf Millionen australische Dollar, umgerechnet etwa 3,3 Millionen Euro. Welche Blüten der Immobilienhype in "Down under" mittlerweile angenommen hat, zeigt ein Beispiel aus Ponds, einem Vorort von Sydney, etwa 30 Minuten entfernt vom Zentrum. Hier trotzt das ländliche Backsteinhaus der Familie Zammit, mit riesigem Garten und einer 200 Meter langen Hauseinfahrt, den mittlerweile typischen, grauen Vorstadthäuschen mit ihrem Mini-Grün.