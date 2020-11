Die USA stehen nicht nur im Bann der Wahl, auch die Pandemie bringt Rekorde, die niemand will: bereits 120.000 Fälle pro Tag. Lage auch in europäischen Ländern dramatisch.

Zuschauer bei einem NFL-Spiel: in vielen Bundesstaaten gibt es nur geringe Restriktionen © AP

Zwei Tage, zwei üble Rekorde: Am Mittwoch dieser Woche überstieg die Zahl der Neuinfektionen in den USA erstmals die 100.000er-Marke, am Donnerstag zählten die Behörden bereits 121.888 neue Fälle in 24 Stunden. Wie aus den Daten der Johns Hopkins Universität in Baltimore hervorgeht, kamen innerhalb dieses einen Tages auch 1210 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus dazu.