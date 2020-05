Deutschland Gericht weitet Pensionsansprüche NS-verfolgter Juden aus

Das deutsche Bundessozialgericht (BSG) in Kassel hat die Pensionsansprüche NS-verfolgter Juden ausgeweitet. Nach einem am Mittwoch verkündeten Grundsatzurteil können neben Tätigkeiten in einem Ghetto auch Tätigkeiten in einer "vergleichbaren Zwangslage" zu Pensionsansprüchen führen.