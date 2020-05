Facebook

Weltweit bewegt sich die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Mitarbeiter im Gesundheits- und Pflegebereich nach Zählung des Internationalen Verbands der Pflegekräfte (ICN) auf 100.000 zu. Mehr als 260 von ihnen seien an der Infektion gestorben. Der Verband bezieht sich auf Zahlen, die Mitgliedsorganisationen gemeldet haben - bei weitem nicht aus allen Ländern der Welt.

Deshalb sei die wahre Zahl wahrscheinlich deutlich höher, sagte Verbandschef Howard Catton am Donnerstag in Genf. In einigen Ländern seien zehn und mehr Prozent der Infizierten aus dem Pflegebereich. Der Verband repräsentiert rund 20 Millionen Krankenschwestern- und -pfleger in mehr als 100 Ländern.

Die Krankenschwester Aline Salgado aus Mexiko berichtete von Ängsten und Anfeindungen. Viele Kolleginnen lebten in Angst, sich selbst zu infizieren und das Virus an ihre Familien weiterzugeben, sagte sie. Gleichzeitig würden Pflegekräfte auf offener Straße angefeindet, weil sie einigen Menschen als Träger des Virus gelten. Salgado sagte, sie habe sich bei der Arbeit selbst infiziert und war zu Hause in Quarantäne.