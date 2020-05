Steirischer Arbeitsmarkt"Ungeahnte Wucht": 250.000 Steirer arbeitslos oder in Kurzarbeit

69.644 Personen waren im April in der Steiermark ohne Job. Am stärksten sind Beherbergung und Gastronomie sowie der Bau betroffen.

Fast 63.000 Personen sind in der Steiermark arbeitslos gemeldet, dazu kommen rund 6700 Schulungsteilnehmer, teilt das steirische Arbeitsmarktservice am Montag mit. "Die Kurzarbeit sichert die Arbeitsplätze von 180.000 beschäftigten Steirerinnen und Steirern in 13.000 Betrieben", so das AMS.