Corona hat die Arbeitswelt zerrüttet, Beruf und Privatleben sind nicht mehr zu trennen. Was wächst auf dieser Asche? Wo verorten wir uns künftig im Kraftfeld von Leistung, Pflicht und Einkommen?

© APA/BARBARA GINDL

Arbeit ist, wenn man in der Früh aufsteht, sich herrichtet und dann für acht Stunden in die Firma verschwindet: Diese Gewissheit hat uns Corona genommen. Die Pandemie hat nicht nur den Arbeitsmarkt devastiert, zehntausende Österreicher arbeitslos gemacht und mehr als eine Million in Kurzarbeit geschickt. Sondern sie hat auch die ohnehin weit fortgeschrittene Entgrenzung zwischen Privat- und Berufsleben auf die Spitze getrieben.