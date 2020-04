Facebook

Feierlichkeiten zum Tag der Befreiung © (c) APA/AFP/TIZIANA FABI (TIZIANA FABI)

Italien hat den Tag der Befreiung zum Ende des Zweiten Weltkriegs am Samstag wegen der Corona-Pandemie komplett anders als sonst begangen. Politiker, etwa Staatschef Sergio Mattarella, nahmen am 75. Jahrestag das Thema Widerstand gegen Nazi-Besatzer und Wiederaufbau zum Anlass, um die Bürger zum Durchhalten im Kampf gegen die Viruskrankheit aufzurufen.

Weil größere Zeremonien wegen der Ansteckungsgefahr verboten sind, sangen vielerorts Menschen das Lied "Bella Ciao", wie Medien schrieben. Etwa an Fenstern, die mit italienischen Fahnen geschmückt waren. Im Netz kursierten Song-Versionen. Der Jazztrompeter Paolo Fresu spielte es auf einer leeren Piazza in Bologna und stellte das Video online. Das Partisanenstück geht auf ein älteres Volkslied zurück.