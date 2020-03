Facebook

Dies geht aus einer Statistik hervor, welche die Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage offizieller Erklärungen führt. Mit den Maßnahmen soll die Ausbreitung von SARS-CoV-2 eingedämmt werden. Die Zahl von 2,6 Milliarden Menschen entspricht einem Drittel der gesamten Weltbevölkerung. Eine derart einschneidende Einschränkung ist bisher einmalig in der Geschichte der Menschheit.

Indiens Regierungschef Narendra Modi ordnete am Dienstag eine dreiwöchige "vollständige Ausgangssperre" für die 1,3 Milliarden Bürger seines Landes an. Diese solle um Mitternacht (19.30 Uhr MEZ) in Kraft treten, kündigte Modi an.

Weltweit infizierten sich bereits mehr als 400.000 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus. An der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 starben bisher mehr als 18.000 Menschen, davon fast 7.000 in Italien.