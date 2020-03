Facebook

Desinfektionseinsatz in Südkorea © APA/AFP/YONHAP/-

Was genau simulieren Ihre Computermodelle?

NIKI POPPER: Eines vorweg: Es wird ja sehr viel von exponentiellem Wachstum gesprochen und die Frage, wo wir uns auf dieser Kurve bei SARS-CoV-2 befinden. Das vermittelt den Eindruck, es sei immer die gleiche Kurve und in zwei Wochen ist die Situation bei uns so wie in Italien. Es gibt aber verschiedene Gründe, warum das nicht so sein muss.