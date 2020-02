"Hilfeschreie aus allen Ecken"Coronavirus: Ab März werden etliche Produkte knapp

Folgen für die europäische Wirtschaft "weitaus krasser als bisher angenommen". Buchungen in Reisebüros dramatisch eingebrochen. EZB könnte Zinsen weiter senken. Die laufende Entwicklung hier.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/JUNG YEON-JE

Mittwochvormittag häuften sich die Meldungen zu negativen Folgen des Coronavirus für die Wirtschaft.

Ab März werden etliche Produkte in Europa knapp werden, warnen Experten - nicht nur Pharmaprodukte. Weil die Containerschiffe sechs Wochen unterwegs seien, würden viele Lieferungen demnächst ausfallen. Experten erwarten, dass die Europäische Zentralbank die Strafzinsen für Banken weiter verschärfen wird.

Die Folgen für die europäische Wirtschaft seien weitaus "krasser" als bisher angenommen, warnen Experten. Beunruhigendes kommt auch aus dem Lufthansa-Konzern: Die AUA schickt bis zu 200 Leute nach Hause. Die Kurse sind eingebrochen, ein gutes Dutzend Flieger muss am Boden bleiben.

Hier ein Überblick zu den wichtigsten Meldungen:

11.14 Uhr: deutsche Wirtschaft stagniert nahezu

Die deutsche Wirtschaft dürfte dem DIW-Institut zufolge auch wegen der Ausbreitung des Coronavirus im ersten Quartal nahezu stagnieren. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde voraussichtlich nur "um ein knappes Zehntel gegenüber dem vorangegangenen Vierteljahr zulegen", geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hervor.

Die Coronavirus-Epidemie störe Lieferketten und könne das Ausgabeverhalten privater Akteure vielerorts vorübergehend empfindlich dämpfen. "Bisher ist der Corona-Effekt aber unklar und nicht zu beziffern", sagte DIW-Konjunkturchef Claus Michelsen. "Fest steht nur: Die exportabhängige deutsche Industrie wäre bei einer anhaltenden weltweiten Ausbreitung des Virus besonders betroffen – etwa, wenn es zu Lieferengpässen bei aus China bezogenen Vorleistungsprodukten kommt."

11.03 Uhr: Ein gutes Dutzend Flieger bleibt am Boden

Die AUA schickt wegen des Coronavirus Mitarbeiter nach Hause. Weil wegen des Stopps der China-Flüge zwei der 12 Langstreckenjets am Boden stehen, haben rund 150 bis 200 Mitarbeiter keine Arbeit. Ihnen wird unbezahlter Urlaub, Blockteilzeit und Bildungskarenz angeboten, sagte AUA-Chef Alexis von Hoensbroech.

Bei der AUA wird der letzte derzeit laufende Flugbegleiter-Basiskurs abgebrochen und bei den 18 Teilnehmer das Arbeitsverhältnis im Probemonat aufgelöst. Der Sparstift trifft krisenbedingt aktuell auch die Verwaltung. Rein rechnerisch stehen zurzeit 13 Langstreckenflugzeuge der Lufthansa Group am Boden.

10.50 Uhr: EZB könnte Strafzinsen weiter verschärfen

Investoren am Geldmarkt halten wegen des sich ausbreitenden Coronavirus heuer eine Zinssenkung der EZB inzwischen für eine ausgemachte Sache. Wie aus den Kursen am Mittwoch hervorging, rechnen Anleger inzwischen zu 100 Prozent damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) bis Dezember ihre Strafzinsen für Banken weiter verschärft.

Erwartet wird, dass die Währungshüter bis dahin ihren Einlagenzins von derzeit minus 0,5 Prozent auf minus 0,6 Prozent weiter herabsetzt. Ein negativer Satz bedeutet, dass Geschäftsbanken Strafzinsen zahlen müssen, wenn sie überschüssige Gelder bei der Notenbank parken.

Foto © AP

10.20 Uhr: Kurzarbeit in heimischen Reisebüros?

Die Wirtschaftskammer bereitet wegen des Ausbruchs des Coronavirus Kurzarbeit in Reisebüros vor. Der zuständige Fachverband sei dazu in Gesprächen mit der Gewerkschaft. Das Geschäft der Reisebüros mit österreichweit rund 10.000 Mitarbeiter sei "nahezu zum Erliegen gekommen", Buchungen "dramatisch eingebrochen".

10.15 Uhr: Enorme Auswirkungen auf die italienische Wirtschaft

Weite Teile des Wirtschaftsmotors Lombardei und Venetien stehen still. Aber es gibt auch Gewinner der Krise. Lesen Sie hier mehr zu den Folgen für Italiens Wirtschaft.

Aber auch die heimische Wirtschaft hat mit dem Coronavirus-Ausbruch in Italien zu kämpfen. Hier lesen Sie mehr dazu.

10.00 Uhr: China ordnet Desinfizierung von Banknoten an

In China sollen Banknoten desinfiziert werden, um Neuansteckungen zu unterbinden. Der Zeitung "China Securities Journal" zufolge wurden entsprechende Vorgaben von der Finanzaufsicht CBIRC verbreitet. Demnach ist ferner vorgesehen, dass Banken auch ihre Schalter und andere von Kunden häufig besuchte Orte häufiger zu desinfizieren.

9.45 Uhr: Weitere Verluste an der Wiener Börse

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit klar schwächerer Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 2.928,64 Zählern um 41,62 Punkte oder 1,40 Prozent unter dem Dienstag-Schluss.

9.30 Uhr: Massive Folgen für asiatische Börsen

Die Angst vor einer globalen Ausbreitung des Coronavirus mit massiven Folgen für die Weltwirtschaft drückt weiter auf die Kurse an den asiatischen Börsen. In Japan fiel der Nikkei-Index am Mittwoch um 0,8 Prozent auf 22.426 Punkte und damit auf den niedrigsten Stand seit mehr als vier Monaten. Schnäppchenjäger verhinderten noch höhere Kursverluste.

9.25 Uhr: Mögliche Absage der Olympischen Spiele?

Anleger machten sich verstärkt Sorgen, dass die Olympischen Spiele in Tokio wegen des Virus abgesagt werden könnten. Nachdem die US-Gesundheitsbehörden vor einem Ausbruch in den Vereinigten Staaten warnten, hatte zuvor bereits die Wall Street den vierten Tag in Folge Verluste verbucht.

9.20 Uhr: Weitere Verluste in Shanghai

Die Börse in Shanghai gab 0,8 Prozent nach. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen büßte 1,2 Prozent ein. In Südkorea gab der Index nach einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen 1,3 Prozent nach. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans trat auf der Stelle.

9.15 Uhr: Experte warnt vor krassen Folgen für Europa

Der Präsident der Europäischen Handelskammer in China, Jörg Wuttke, hält die wirtschaftlichen Folgen durch den neuartigen Coronavirus für "weit krasser als die meisten vermuten". "Mich erreichen Hilfeschreie aus allen Ecken", sagte Wuttke der Zeitung "Die Welt" vom Mittwoch. Viele in China tätige mittelständische Unternehmen trieben bereits auf den Bankrott zu.

Experte fordert Umdenken Der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft, Gabriel Felbermayr, forderte vor diesem Hintergrund ein generelles Umdenken. Die Manager müssten umdenken und die Wertschöpfungsketten wieder verkürzen, damit diese robuster würden, sagte Felbermayr am Mittwoch im Deutschlandfunk. Produktionen müssten wieder nach Europa zurückverlagert werden.

"Für große Konzerne ist das meist kein Problem", sagte Wuttke. "Aber viele Mittelständler kommen schon jetzt in die Bredouille."

Foto © APA/AFP/PATRIK STOLLARZ Bisher unterschätzt werden demnach auch die Folgen für die Versorgung in Deutschland. Allein die großen Reedereien Cosco und Maersk hätten in den vergangenen vier Wochen jeweils 70 Containerschiffe nicht auslaufen lassen.

Da die Schiffe sechs Wochen unterwegs seien, kämen derzeit zwar immer noch Schiffe aus China an, "schon bald werden aber sehr viel weniger ankommen, dann werden in Europa etliche Produkte knapp werden", sagte der Handelskammer-Chef. Dies dürfte ab März besonders die Pharmabranche treffen, aber auch andere Bereiche.