Die Darstellung von Innophore © Innophore

"Die Ereignisse haben sich in den letzten drei Tagen buchstäblich überschlagen." Und dennoch erklärt Christian Gruber, leicht gezeichnet von "vermutlich acht Stunden Schlaf in 72 Stunden", das Erlebte am Telefon bereits ruhig und in klar geordneten Sätzen. "Aus Eigeninitiative heraus", sagt der Chef des Grazer Jungunternehmens Innophore, habe man im "wenige Stunden zuvor veröffentlichten Genom des neuen Coronavirus nach einem der Schlüsselenzyme dieser Virenklasse gesucht." Und, so Gruber weiter, "wir sind fündig geworden".