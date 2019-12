Facebook

Die Region Molise wirbt um Neuansiedler © AP

Durch die italienische Region Molise fährt man normalerweise nicht einmal hindurch. Man fährt an ihr vorbei. „Gibt es eine Region, die Molise heißt?“, so scherzte einst der italienische Staatsanwalt und Politiker Antonio Di Pietro, selbst Molisaner. Di Pietros Zeit ist schon länger vorbei, Mitte der 90er-Jahre deckte er einen großen Korruptionsskandal auf. Rom und Neapel liegen in nicht allzu großer Entfernung der zum Mezzogiorno zählenden Region. Südlich von Molise erstreckt sich Apulien mit der Gargano-Halbinsel. Es gibt scheinbar keinen Grund, sich hierher zu verirren. Aber viele Gründe, das Weite zu suchen.



Das ist das Problem der Region Molise mit ihren verborgenen Schätzen. Und deshalb ist kürzlich die Regionalregierung mit einer Initiative zur Besiedelung aktiv geworden. Tausende E-Mails und Anrufe gingen seit September an ihrem Sitz in Campobasso ein. 600 Bewerber aus fünf Kontinenten legten gar konkrete Bewerbungen vor. Sie alle wollen von den Subventionen profitieren, die die Region für Abenteurer vorsieht, die sich verpflichten, für mindestens fünf Jahre nach Molise zu ziehen. Die Bedingung ist, in eines der mehr als hundert Dörfer mit weniger als 2000 Einwohnern zu ziehen und dort ein Gewerbe zu eröffnen oder ein Gebäude zu sanieren. Im Gegenzug bekommt man 700 Euro monatlich, drei Jahre lang. So sieht das Zukunftsprogramm der Region Molise aus. Die Namen der malerisch gelegenen Bergdörfer: Fornelli, Bagnoli del Trigno, Pietrabbondante, Castel San Vincenzo, Scapoli oder Oratino.