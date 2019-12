Laurent Simons erhält mit nur neun Jahren seinen Bachelor in Elektrotechnik.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Belgisches Wunderkind wird jüngster Uni-Absolvent aller Zeiten © APA/AFP/KENZO TRIBOUILLARD

Belgische Medien vergleichen ihn mit dem Astrophysiker Stephen Hawking und dem Nobelpreisträger Albert Einstein. Laurent Simons gilt schon mit neun Jahren als Genie. Nun steht der Bub, der in Belgien und den Niederlanden aufwuchs, kurz vor der Bachelor-Prüfung an der TU Eindhoven. Im Dezember wird er nämlich sein erstes Uni-Studium abschließen - mit einem Bachelor in Elektrotechnik. Damit wird der Neunjährige, dessen IQ auf jenseits von 145 geschätzt wird, zum jüngsten Uni-Absolventen, den es je gab. Der bisherige Rekordhalter Michael Kearney war laut dem "Guinnessbuch der Rekorde" knapp über zehn Jahre alt.

Einzelunterricht

Laurent war aufgrund seiner Begabung mit vier Jahren eingeschult worden, nach zwei Jahren Volksschule benötigte er weitere zwei Jahre bis zur Matura. Die erledigte er im zarten Alter von acht Jahren. Das Grundstudium an der TU schaffte er in neun Monaten. Laurent wurde an der Universität von den Lehrern im Einzelunterricht betreut.

Der kleine Wissbegierige hat zuletzt an einem Mikrochip gearbeitet, um Reaktionen von Gehirnzellen auf Wirkstoffe zu messen. Seine weiteren Pläne: Laurent möchte er an künstlichen Organen forschen – und sich mit künstlicher Intelligenz befassen.