"Die Zahl der Ankünfte an der Grenze sind enorm gestiegen, im Vergleich zum Mai letzten Jahres verzeichnen wir einen Anstieg von 240 Prozent." Das erklärte Georgios Koumoutsakos, Vize-Minister für Migration in Griechenland, bei der "Vienna Migration Conference (VMC)", die vom Wiener ThinkTank "International Centre for Migration Policy Development" (ICMPD) organisiert wird. Pro Tag kommen laut Koumoutsakos an den griechischen Inseln durchschnittlich 500 Flüchtlinge und Migranten an. "Für die Einwohner ist das eine große Belastung."