Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Situation auf Samos ist schlimmer als sie auf Lesbos je war © APA/AFP/LOUISA GOULIAMAKI

Angesichts der erneut entbrannten Diskussion um die Seenotrettung im Mittelmeer ist die Situation von Flüchtlingen in Griechenland in den Hintergrund gerückt. Dabei ist die Lage in den sogenannten Hotspots auf den griechischen Inseln extrem angespannt. Fast alle Registrierlager sind völlig überfüllt, in manchen reicht es nicht einmal für die Versorgung der Grundbedürfnisse.