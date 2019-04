Am Montag der Karwoche verschlang ein Flammeninferno die Notre-Dame. In dieser Nacht wurde die Seele Europas spürbar, schreibt Ex-Außenministerin und Botschafterin in Paris Ursula Plassnik. Im Schmerz habe es eine Verbundenheit über alle Grenzen hinweg gegeben.

Eine Karfreitagsprozession vor der Kathedrale Notre Dame, die in der Nacht auf Dienstag abgebrannt ist. © APA/AFP/STEPHANE DE SAKUTIN

Am Karfreitag passiert wahrhaft Unfassbares: Gottes Sohn stirbt, verraten von einem seiner Jünger, gedemütigt, mit einer Dornenkrone auf dem Haupt. Gibt es in diesem Augenblick Gewissheit, dass er auferstehen wird? In keinem anderen Moment kommt der verstörende Zweifel am Schicksal der Welt so punktgenau zum Ausdruck. Wenn sogar Gott sterben kann, ja sterben muss, gibt es überhaupt noch Rettung, gibt es Schutz?

Am Montag dieser Karwoche haben viele Menschen wahrhaft Unfassbares erlebt: ein Flammeninferno verschlingt die Kathedrale von Paris, den Ort, an dem die Dornenkrone Christi aufbewahrt wird. Ein Gotteshaus, das mehr als 800 Jahre lang Krieg, Revolution und Vernachlässigung getrotzt hat, wird Raub des Feuers. Und das berührt uns – Gläubige, Ungläubige, Junge, Alte – in anderer Weise als alle anderen Brandkatastrophen. Darf man trauern um ein Gebäude, als wäre es ein Mensch?