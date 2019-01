Am frühen Montagmorgen gibt es eine totale Mondfinsternis zu sehen. Hier lesen Sie, warum es ein ganz besonderes Spektakel ist.

TOTALE MONDFINSTERNIS 2018 © (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH)

Der Mond. Er ist seit etwa 4,5 Milliarden Jahr „da“ – und doch scheint er derzeit eine wahre Renaissance zu feiern. Pünktlich zum 50-jährigen Jubiläum der ersten bemannten Mondlandung zieht es viele Nationen zurück zum Erdtrabanten. Am Montag macht unser bleicher Begleiter in den frühen Morgenstunden anders auf sich aufmerksam: mit einer totalen Finsternis von 5.41 Uhr bis 6.44 Uhr, die auch in Österreich zu bewundern ist.

