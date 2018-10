Vermisster Pensionist wurde erst nach Tagen zufällig in Waldgebiet in Mittelfranken entdeckt. Nach Unfall hatte ein Baum die Autotür blockiert.

Der Unfallort wurde erst nach Tagen entdeckt (Sujetbild) © Gerhard Seybert - Fotolia

Ein 75-jähriger Pensionist hat in einem Waldgebiet in Mittelfranken mehrere Tage und Nächte in seinem Auto ausharren müssen, nachdem er den Wagen abseits sämtlicher Waldwege festgefahren hatte und ein Baum die Autotür blockierte. Rettungskräfte entdeckten den Pkw am Samstagnachmittag zufällig unweit einer Weide und befreiten den seit Dienstagabend Vermissten, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der 75-Jährige aus Pleinfeld befand sich den Angaben zufolge trotz der kalten Nächte und der langen Zeit ohne Versorgung in gutem gesundheitlichen Zustand. Er gab an, sich nun auf sein Zuhause zu freuen.

Der Rentner war von seiner Familie als vermisst gemeldet worden, nachdem er am Dienstag von einer Fahrt mit seinem Geländewagen über die örtlichen Wiesen und Felder nicht zurückgekehrt war. Trotz intensiver Suchmaßnahmen war der Verbleib des Mannes tagelang unklar geblieben.