Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der klassische Autoschlüssel hat in vielen neuen Modellen schon ausgedient © Gerhard Seybert - Fotolia

Immer mehr Autos lassen sich mit digitalen Funkschlüsseln öffnen und schließen. Was dabei schiefgehen kann, zeigt ein Fall aus der Schweiz, wie die Zeitung "20minuten" berichtet.

Eine Frau hatte ihren Tesla 3, der sich nur noch per Smartphone-App öffnen lässt (Backup ist auch kein mechanischer Schlüssel, sondern eine NFC-Karte) in einer Garage abgestellt. Ihr zwei Monate altes Baby schlief im Wagen auf dem Kindersitz. Als die Lenkerin gerade den Kinderwagen aus dem Kofferraum holen wollte, passierte es: der Tesla schloss sich selbsttätig ab - der Fahrzeugschlüssel lag jedoch im Auto. Normalerweise erkennt die Elektronik so etwas, doch ausgerechnet in diesem Fall funktionierte die Kommunikation zwischen Auto und Schlüssel nach einem Batteriewechsel nicht richtig.

Zunächst machten sich die Mutter und eine ebenfalls anwesende Freundin keine Sorgen: Da es sich um ein hochmodernes Fahrzeug handelt, war es noch über WLAN oder mit einer Mobilfunk-Verbindung möglich, das Auto per App zu öffnen, dachten sie. Doch in der Tiefgarage gibt es keinen Handyempfang...

In ihrer Not riefen sie die Polizei. Den Beamten gelang es nur nach geraumer Zeit und unter erheblicher Gewalteinwirkung - die Scheiben des Tesla erwiesen sich als äußerst widerstandsfähig - das Fahrzeug aufzubrechen. Das Baby war wohlauf - es hatte alles verschlafen.