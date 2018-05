In Dänemark soll für Kinder aus sozial benachteiligten Gebieten die Kinderbetreuung vom ersten Lebensjahr an zur Pflicht werden. Die wichtigsten Oppositionsparteien signalisierten ihre Zustimmung.

Regierungschef Lars Lokke Rasmussen © (c) APA/AFP

In Dänemark soll für Kinder aus sozial benachteiligten Gebieten die Kinderbetreuung vom ersten Lebensjahr an zur Pflicht werden. Die wichtigsten Oppositionsparteien signalisierten der Mitte-Rechts-Regierung am Montag ihre Zustimmung zu dem Vorschlag.

Demnach werden rund 700 Kinder in Dänemark von 2019 an mindestens 25 Stunden in der Woche in den Kindergarten gehen müssen. Bezahlen müssen die Eltern dafür aber nicht. Wer ablehnt, riskiert, dass das Kindergeld gekürzt wird.

Die Maßnahme ist Teil eines umfassenden Programms, mit dem die dänische Regierung die einseitige Entwicklung bestimmter Gebiete verhindern will. 22 solcher Gebiete wurden aufgrund von Arbeitslosenzahlen, Verurteilungen wegen Straftaten und Einwandereranteil als "Ghettos" charakterisiert.