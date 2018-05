Facebook

Ein zerstörtes Haus in Herrstein © (c) AP (Harald Tittel)

Heftige Gewitter sind am Wochenende über Teile Deutschlands hinweggezogen und haben vor allem im Westen des Landes starke Schäden hinterlassen. Gewitter, schwerer Hagel und Starkregen lösten auch Schlammlawinen aus. Etliche Straßen und auch viele Keller standen anschließend unter Wasser. Die Feuerwehr waren vor allem Sonntag im Dauereinsatz. Im Bundesland Rheinland-Pfalz gilt laut Polizei in zwei Orten Katastrophenalarm. "Mehrere Ortschaften sind komplett überflutet", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Orte Fischbach und Herrsetin sind demnach am stärksten betroffen. Dort stand das Wasser in weiten Teilen meterhoch. Einsatzhelfer des Katastrophenschutz sprachen von chaotischen Zuständen. Autos wurden in den Fluss gespült und mitgerissen. Wann dort der Katastrophenalarm wieder aufgehoben wird, ist noch unklar.

Betroffen waren neben Rheinland-Pfalz auch Landstriche im Norden von Hessen und in Nordrhein-Westfalen. Betroffen war auch Deutschlands größter Flughafen. In Frankfurt am Main fielen am Abend zahlreiche Flüge aus. 66 Starts und Landungen wurden nach Auskunft des Airports annulliert.

Unwetter in Rheinland-Pfalz Foto © (c) APA/dpa

In Bochum hatte ein Blitz zwei Frauen bei Bochum getroffen und schwer verletzt. Wie die Feuerwehr mitteilte, musste eine der Frauen am Sonntagabend wiederbelebt werden. Sie schwebte in Lebensgefahr. Die beiden Frauen, deren Alter die Einsatzkräfte mit 21 und 23 Jahren angaben, waren in Wattenscheid auf einem Fuß- und Radweg unterwegs, als der Blitz einschlug. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Bei dem Gewitter habe es vor allem im Süden Bochums Starkregen und Hagel gegeben, so die Feuerwehr. Mehrere Keller seien deshalb voll Wasser gelaufen. Einige Straßen wurden überflutet und eine unterspült.