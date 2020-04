Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Juniorchefin Sarah Gartner beim Betten machen in einem der Gästezimmer im Kürbishof Gartner © Gartner

"Wir haben vor einigen Jahren die Einrichtung unserer Ferienhäuser und viel bei uns am Hof von der Tischlerei Gross machen lassen", erzählt Barbara Gartner vom Kürbishof Gartner in Weinberg an der Raab. Angeboten werden Ferienhäuser, Ferienwohnungen und Zimmer. Da fallen jedes Jahr in den Gästezimmern diverse Reparaturarbeiten und Neuanschaffungen an. "Ich mache mir da immer eine Liste. Die gehe ich dann mit der Tischlerei Gross durch", beschreibt Barbara Gartner ihre Vorgangsweise, bevor die Saison startet.