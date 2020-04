Facebook

Melanie Lackners Herz schlägt für die Zirbe © KK

"Ich liebe den Umgang mit Holz", sagt Melanie Lackner, die 2015 "Holzkunst Lackner" gegründet hat. Im Vorjahr ist ihr Vater Josef Lackner in die Firma eingestiegen. Hergestellt werden hauptsächlich Zirbenprodukte, aber auch künstlerische Tätigkeiten werden durchgeführt, darunter die Restauration von alten Figuren.



„Handwerk, Regionalität und Qualität sind uns sehr wichtig“, so die gelernte Tischlerin. Neben dem kleinen Geschäft in der Ortschaft Turrach (Gemeinde Stadl-Predlitz) gibt es einen Online-Shop, in dem auch selbst genähter Mund- und Nasenschutz zu haben ist.



