Sport Maier aus St. Lambrecht bietet kontaktloses Service für das Fahrrad an und betreibt nun einen kleinen Online-Handel.

Melanie Ressler mit Töchterchen Sarah © KK

"Sport Maier" in St. Lambrecht ist im Sommer auf Radsport und im Winter auf Langlauf spezialisiert. Das Geschäft musste Wolfgang Maier aufgrund der Corona-Krise zwar vorübergehend schließen, Rad-Service bietet er neben einem Online-Shop weiterhin an.



„Das Rad-Service funktioniert gut“, so Maier, der sich bei der Initiative #regionalkaufen angemeldet hat. Bestätigen kann dies nur Melanie Ressler, die ein Service für ihr E-Bike machen ließ. „Einen Helm für meine Tochter habe ich gleich auch noch mitbestellt, den bekommt sie zu Ostern“, erzählt die St. Lambrechterin. Räder werden kontaktlos abgeholt: „Zum vereinbarten Termin sind Rad und Helm vor der Haustüre gestanden“, freut sich Ressler.