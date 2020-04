Bei Florian Zach in Mooskirchen kann man sich mit Fleisch für den österlichen Gabentisch eindecken. Ingrid Zach war schon vor der Corona-Krise Stammkundin.

Ingrid Zach ist schon lange Stammkundin beim Bauernladen in Mooskirchen © Privat

Für Ingrid Zach musste nicht erst das Coronavirus in ihr Leben treten, um regional einzukaufen. Schon seit Langem ist sie Stammkundin bei Direktvermarkter Florian Zach in Mooskirchen. Die Namensgleichheit ist übrigens Zufall, aber der Bauernladen ist in ihren Räumlichkeiten eingemietet. "Wenn ich Produkte bei Zach kaufe, sind sie quasi mit meinem Namen gebrandet", lacht die Masseurin.

Für alle etwas dabei

„In unserem Haushalt leben sechs Personen, die Bauernhofjause bietet einfach für jeden etwas“, sagt Ingrid Zach, die schon immer auf Regionalität und saisonale Produkte Wert gelegt hat. Deshalb wird sie auch für die Osterjause am kommenden Samstag vor Ort einkaufen – kontaktlos. Unter der Telefonnummer 0664-30 156 36 nimmt Geschäftsführer Florian Zach gerne Bestellungen entgegen. Denn hungrig braucht zu Ostern trotz Coronavirus keiner sein.

Bauernhofjause Auf der Homepage www.bauernhofjause.at kann man sich die Produktpalette von Florian Zach anschauen. Viele verschiedene Wurst- und Fleischwaren vom Schwein werden angeboten. Bestellungen werden per Telefon unter 0664 - 30 156 36 und per Email entgegen genommen unter office.zach(at)a1.net.