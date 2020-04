Facebook

Josef Baumann ist einer der vier Köche im Restaurant Pavillon © KK

Ein Betretungsverbot für die Küche habe Küchenchef Josef Baumann vom Restaurant Pavillon der Lebenshilfe Trofaiach bereits vor dem 13. März ausgesprochen: „Es kommt nur rein, wer auch hier arbeitet. Keine Besucher, auch keine Mitarbeiter die nicht in der Küche arbeiten“, meint Baumann.

An strenge Hygienerichtlinien und Sicherheitsmaßnahmen habe man sich ohnehin schon gehalten. So war das Tragen von Handschuhen nichts Neues für die Köche, die zu viert im Einsatz sind und täglich zwei Dreigangmenüs sowie eine kalte Jause als Abendessen zaubern.

Sortiment an Grundnahrungsmitteln

Ausgeliefert wird alles durch das „Essen auf Räder“-Service – nach Trofaiach, St. Peter, Traboch, St. Michael und Vordernberg. Von älteren Menschen werde auch das neu angebotene „Mitbestell-Service“ schon in Anspruch genommen. „Wir bieten da ein kleines Sortiment an Grundnahrungsmitteln an, aus dem Produkte ausgewählt und mit der nächsten Mahlzeit mitgeliefert werden“, so Baumann.

