Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Mit der Initiative #regionalkaufen möchte die Kleine Zeitung Kunden und regionale Betriebe zusammenbringen. So wie Andrea und Bernd Fink und den Gartenmöbelhändler tropictrend in St. Nikolai im Sausal.

Andrea und Bernd Fink mit ihren neuen Gartenmöbeln © KK

Erst online nach Ideen stöbern, dann regional einkaufen: So lautet das Motto von Andrea und Bernd Fink. Genau nach diesem Leitsatz hat das Ehepaar auch die neue Gartengarnitur mitsamt Loungemöbeln ausgesucht – und diese kurzerhand bei der Firma „tropictrend – exklusive Gartenmöbel“ in St. Nikolai im Sausal gekauft. „Regional zu kaufen ist für uns sehr wichtig. Einerseits, um die regionale Wirtschaft zu unterstützen, andererseits, damit wir einen Ansprechpartner in der Nähe haben, sollten Reparaturen nötig sein“, betont Bernd Fink. Die neuen Gartenmöbeln wurden, wie Fink betont, nach exzellenter Beratung prompt geliefert und aufgestellt.