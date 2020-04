Petra Egger aus St. Marein-Feistritz kauft ihre Pflanzen trotz Corona-Krise in der Region ein - und zwar beim Blumenhaus Galla-Mayer in Judenburg, Teil der Aktion "Regional kaufen".

Petra Egger hat sich ihre Pflanzen kontaktlos abgeholt © kk

Sonnenschein und immer mildere Temperaturen: Jetzt ist die optimale Zeit, seinen Garten nach dem Winter auf Vordermann zu bringen. Das dachte sich auch Petra Egger aus St. Marein-Feistritz: "Da es Gärtner momentan in der Krise eh so schwer haben, wollte ich einen regionalen Betrieb unterstützen." Salatpflanzen, Kräuter und Blumen kaufte sie daher beim Judenburger Blumenhaus Galla-Mayer ein. "Das hat wunderbar geklappt. Ich habe vorab eine Liste mit allen Produkten bekommen, und dann die Bestellung ganz unkompliziert über WhatsApp aufgegeben." Schon am nächsten Tag stand die frühlingshafte Lieferung zur kontaktlosen Abholung bereit, die Rechnung war beigelegt. "Der Einkauf war toll, ich habe daher kurz darauf noch einmal bestellt", so Egger. "Jeder der kann, sollte gerade jetzt regional einkaufen."

Blühende Pracht für den Garten © kk

Das Blumenhaus Galla-Mayer ist Teil von „Regional kaufen“, der Aktion der Kleinen Zeitung zur Förderung heimischer Unternehmer in Krisenzeiten. 181 Betriebe aus den Bezirken Murtal und Murau sind bereits mit von der Partie und präsentieren, was sie trotz Krise zu bieten haben.