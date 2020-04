Facebook

Peter (links) und David Kargl mit Davids Lebensgefährtin Beate Offenbacher im hauseigenen Mostkeller in Gaal-Graden, wo die Apfelweine in Edelstahlfässern vergären und reifen © KK

Es sollte der gewohnt junge, elegante und spritzige Auftakt in die Frühlingssaison werden. „Most&More“ nennen David und Peter Kargl aus Gaal die Jahrgangspräsentation für ihren „Kühbreinmost“, die alljährlich beim Hofwirt in Seckau stattfindet (hier Bilder vom letzten Jahr).

Heuer kam Corona und das für das ganze restliche Jahr wichtige Event fiel aus. Die Brüder vom Kühbreinhof in Gaal halten sich aber nicht lange damit auf, die Situation zu bedauern. Sie setzen jetzt auf den Verkauf bei Lebensmittelhändlern sowie auf Direktvermarktung. Deshalb beteiligen sie sich auch an „Regional kaufen“, der Aktion der Kleinen Zeitung zur Förderung heimischer Unternehmer in Krisenzeiten. 181 Betriebe aus den Bezirken Murtal und Murau sind bereits mit von der Partie und präsentieren, was sie trotz Krise zu bieten haben.