Karin Kienzl vom Weinhauf Bauer-Prall in Mooskirchen nimmt an der Aktion #regionalkaufen der Kleinen Zeitung teil, um die Menschen auch in der Corona-Krisen mit regionalen Produkten zu versorgen.

Karin Kienzl vom Weinhof Bauer-Prall in Mooskirchen stellt persönlich zu und verschickt ihre Waren versandkostenfrei © Weinhof Bauer-Prall

Wein, Säfte, Gelees, Edelbrände Essig oder Kernöl. Karin Kienzl vom Weinhof Bauer-Prall in Mooskirchen bietet bei der Aktion #regionalkaufen der Kleinen Zeitung hausgemachte Erzeugnisse an. „Wir wollen auch in schlechten Zeiten dafür sorgen, dass die Leute mit regionalen Produkten versorgt werden“, so Kienzl.

In dem umliegenden Bezirken werden die Waren von Karin Kienzl persönlich vor die Haustüre geliefert, österreichweit werden sie versandkostenfrei verschickt. Kienzl hat derzeit besonders viel zu tun, beliefert sie doch auch Lagerhaus-Bauernecken in der gesamten Steiermark. Nur im eigenen Betrieb ist es relativ ruhig. „Unser Ab-Hof-Verkauf ist nicht geöffnet, unter Tel. 0699-18 000 579 sind wir aber erreichbar!“