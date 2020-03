Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dagmar Pracher bietet einen "Hot-Dog-Lieferservice" für Trofaiacher an © Isabella Jeitler

Selbst der sonst so aufgeweckten Rabenmutti hört man an, dass sie gerade zu kämpfen hat – „aber ich glaube, das hat gerade jeder“, meint Dagmar Pracher. Sie schupft den Laden beziehungsweise ihren Foodtruck „Rabenmutti“ allein. Nimmt Bestellungen an, richtet Hot Dogs und liefert sie aus.

So können sich die Trofaiacher ihre heißen Würstchen seit mehreren Tagen von der Rabenmutti direkt vor die Haustür liefern lassen, völlig kontaktlos. „Ich stelle am Vortag die Speisekarte auf Facebook und zwischen 15 und 17 Uhr können die Leute von Montag bis Samstag bei mir anrufen und für den nächsten Tag Hot Dogs bestellen."

Lässt sich nicht unterkriegen

„Aber das ist ein sehr minimaler Bruchteil von dem, was ich sonst am Standplatz einnehme.“ Noch dazu seien vier Großveranstaltungen ausgefallen. Trotz allem lässt Pracher sich nicht unterkriegen und sieht ihre Arbeit als Rabenmutti in der Krise mehr als Beschäftigungstherapie und erinnert sich an ihr Motto: „Nichts Schlechtes, wo nicht auch was Gutes ist.“

Alle regionale Unternehmer und Produzenten mit Lieferservice findet ihr hier: www.kleinezeitung.at/regionalkaufen