Baumgartners Homepage © Screenshot Baumgartner

Gerd Baumgartner hat derzeit alle Hände voll zu tun, obwohl sein Geschäft in Gleisdorf geschlossen ist. Er versucht, einen Online-Shop auf die Füße zu stellen und das ist gar nicht leicht. „Wir haben so viel Ware im Geschäft!“, sagt er: Lederwaren, Kinder- und Jugendbekleidung, Schultaschen etc. Und alles muss fotografiert werden. Baumgartner ist auch erfinderisch geworden: „Ich habe auch schon Kleidungsstücke fotografiert und per WhatsApp verschickt, damit sich die Leute was aussuchen können“, sagt er.