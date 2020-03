Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Denise Böck ist mit dem Backhendlexpress in ganz Klagenfurt unterwegs. © privat

Beim Hendlexpress ist der Name Programm: Für die Klagenfurter Geflügelhändlerin Denise Böck dreht sich alles um die Henne: Neben dem klassischen Backhendl kocht sie panierte Schnitzel, Flügel, Bruststücke, Keulen sowie Kartoffelsalat als Beilage.

"Normalerweise zählen Betriebe, die große Feiern veranstalten, zu unseren Kunden", erzählt Böck. "Das fällt jetzt leider alles weg."

Daher hat sie während der Corona-Krise auf Privatkunden umgestellt, denen sie die Bestellungen persönlich vor die Haustüre bringt.

„Sämtliche Geflügelteile stellen wir auf Wunsch auch roh zu, damit ältere Menschen sich ihr Fleisch so zubereiten können, wie sie es selbst gerne möchten“, so Böck. „Auch Eier liefere ich aus.“

Die Übergabe erfolgt entweder über den Gartenzaun oder vor der Haustüre. „Die Bezahlform kann per Telefon vereinbart werden“, so Böck. Kontakt: 0664-13275 90 oder (0463) 22 6 92.