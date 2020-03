Coronavirus in Klagenfurt"Sonnentor" schickt Kräutertees per Radbote durch Klagenfurt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Bestellungen werden innerhalb der Stadt CO2-neutral mit dem Fahrrad ausgeliefert. © privat

Abwarten und Tee trinken - so oder so ähnlich lautet derzeit wohl das Motto für das Waldviertler Unternehmen "Sonnentor". Dessen Sortiment umfasst Tee, Gewürze, Kaffee, Sirupe, ätherische Öle, Marmeladen und Honig aus biologischer Landwirtschaft.

Die 1988 gegründete Firma betreibt auch eine Niederlassung in der Wiener Gasse, die weiterhin für Kunden geöffnet ist. Darüber hinaus bietet Geschäftsführer Martin Mautendorfer im Raum Klagenfurt kostenfreie Hauszustellungen an. Die Bestellungen werden innerhalb der Stadt CO2-neutral mit dem Fahrrad ausgeliefert, eine Zustellung in Klagenfurt-Land ist per Auto, Roller oder Postpaket möglich.