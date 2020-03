Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Kärntens Agrarreferent Martin Gruber appelliert Dienstag an die Bürgermeister, die Märkte auch weiterhin in ihrem Gemeindegebiet stattfinden zu lassen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Märkte erfüllen eine wichtige Versorgungsfunktion © Juergen Fuchs

Weil Bauernmärkte in einigen Kärntner Gemeinden wegen des Corona-Virus verboten worden sind, betonte Agrarreferent Martin Gruber (ÖVP) nach der Regierungssitzung am Dienstag, dass diese sehr wohl abgehalten werden dürfen. Die Märkte hätten, so Gruber, eine wichtige Versorgungsfunktion zu erfüllen. Sowohl Landwirtschafts- als auch Gesundheitsministerium hätten schriftlich klargestellt, dass "Bauern- und Wochenmärkte, Direktvermarkter und Hofläden ihren Geschäften nachgehen und die Bevölkerung versorgen" dürfen.