Was passiert, wenn das Coronavirus mutiert? © APA/AFP/THIBAULT SAVARY

Es ist ein Horrorszenario in einer an Horrorszenarien nicht gerade armen Zeit: Was, wenn das neuartige Coronavirus mutiert und dadurch noch gefährlicher wird? Diese Sorge wird wohl vor allem durch Katastrophenfilm genährt, in der am Ende eines Virusausbruchs eine Zombie-Apokalpyse steht. Aber ist das tatsächlich ein reales Bedrohungsszenario in Bezug auf das aktuelle Virus Sars-CoV-2?