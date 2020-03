Fahrradlieferant"Die Leute bestellen kaum noch Essen"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Privat

Viel los, so sagt er, war in den letzten Wochen nicht. Die Bevölkerung scheint verunsichert. Mit der Flut an Informationen, die täglich auf uns einprasselt, wird auch die Gewissheit darüber weggespült, was noch sicher ist und was nicht. "Gestern hatte ich Schicht und ich hatte nur drei Bestellungen", sagt Hamza H. im telefonischen Gespräch. "Entweder haben sie so viel Angst, oder sie haben in der letzten Woche alle so viel eingekauft, dass sie kein Essen mehr bestellen müssen."