Seit einigen Tagen ist die Aufregung groß – abzulesen ist das an verschiedenen Medienberichten sowie auch an diversen Postings in sozialen Medien. Denn eine Studie macht die Runde, die belegen soll, dass die Impfnebenwirkungen in der Realität höher sind als bisher angenommen. Genaugenommen solle es 40-mal mehr schwere Nebenwirkungen nach Covid-19-Impfungen geben, als bisher auf Basis des deutschen Meldesystems angenommen worden war.