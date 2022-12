Stabil über 30.000 Neuinfektionen waren es über das Wochenende. Im Zeitverlauf zeigt die Kurve, was das Infektionsgeschehen anbelangt, abwärts. Doch nicht so, wenn man in die Krankenhäuser und Spitäler blickt. Denn bevor hier die Zahlen zu sinken beginnen, werden die wohl noch ansteigen – das besagt die aktuelle Einschätzung des Prognosekonsortiums.