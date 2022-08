6271 Corona-Neuinfektionen sind in den vergangenen 24 Stunden (Stand: Freitag, 9.30 Uhr) in Österreich gemeldet worden, vor einer Woche waren es 7569 neue Fälle. Zwölf weitere Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, starben. Einen Rückgang gab es bei der Zahl der Spitalspatienten. Derzeit befinden sich 1.461 mit dem Corona-Virus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 73 auf Intensivstationen betreut.

Bisher gab es in Österreich 4.776.787 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (5. August, 9:30 Uhr) sind österreichweit 19.177 Personen mit SARS-CoV-2 Infektion verstorben und 4.669.036 wieder genesen.