In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Donnerstag, 9.30 Uhr) sind in Österreich 6706 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden, vor einer Woche waren es 8079. 14 weitere Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, starben.

Die Zahl der Hospitalisierungen stieg stark an. Allerdings liegt das am neuen Meldesystem. Wien meldet seit Mittwoch auch Sars-CoV-2-infizierte Spitalspatienten, die nicht hauptsächlich wegen Covid-19 behandelt werden. Derzeit befinden sich 1521 mit dem Coronavirus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 83 auf Intensivstationen betreut.

Bisher gab es in Österreich 4.770.516 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (4. August, 9.30 Uhr) sind österreichweit 19.165 Personen mit Sars-CoV-2 Infektion verstorben und 4.661.070 wieder genesen.