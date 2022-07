12.182 Corona-Neuinfektionen gab es am Samstag - am heutigen Sonntag wurden von der Ages 10.345 Neuinfektionen österreichweit gemeldet. Derzeit befinden sich 1235 mit dem Corona-Virus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 77 auf Intensivstationen betreut. Am Tag davor waren es 1226 mit dem Coronavirus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung gewesen, davon werden 81 auf Intensivstationen. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurde am Sonntag ein weiterer Todesfall gemeldet.

Die meisten Neuinfektionen gab es wieder in Wien, doch auch Niederösterreich überschritt in den letzten 24 Stunden die 2000er-Grenze.

Bisher gab es in Österreich 4.609.834 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (17. Juli, 9:30 Uhr) sind österreichweit 18.931 Personen mit SARS-CoV-2 Infektion verstorben und 4.467.592 wieder genesen.