2764 aktiv Infizierte zählt die Steiermark aktuell (Quelle: Landesstatistik Steiermark. Stand Mittwoch bis 24 Uhr). 268 davon sind Neuinfektionen, die in den letzten 24 Stunden dazugekommen sind. In Zusammenhang mit dem Coronavirus gibt es insgesamt 2134 Sterbefälle, vier neue Fälle seit dem Vortag. Außerdem zählt die Steiermark 86.173 Genesene seit Ausbruch der Pandemie. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in der Steiermark bei 146,7. 24 belegte Intensivbetten gab es, ein Bett mehr als vor 24 Stunden.