45 von 90 Mitarbeitern in der oberösterreichischen Landesleitstelle wurden positiv getestet.Jetzt wird das oberösterreichische Notrufsystem zur Landesleitzentrale Steiermark umgeleitet. Einschränkungen für die Bevölkerung soll es weder in Oberösterreich noch in der Steiermark geben.

Notrufe aus Oberösterreich landen für die nächsten 14 Tage in der Steiermark. Dafür gibt es personelle Unterstützung aus anderen © LPD Steiermark/Makowecz

In der Landesleitstelle der oberösterreichischen Polizei sind zahlreiche Corona-Fälle aufgetreten. Ab Montagmittag werden daher alle Notrufe nach Graz verbunden und dort aufgenommen. Polizeisprecher David Furtner erklärt: "Es sind im Schnitt 1200 Anrufe die Täglich bei der Notrufzentrale eingehen. In Oberösterreich leben rund 1,4 Millionen Menschen dazu kommen natürlich Notrufe Durchreisenden aus dem Ausland. Auswirkungen auf die Bevölkerung wird die Abwicklung aus der Steiermark für die Bevölkerung nicht haben. "Die Polizei ist weiter so schnell vor Ort wie eh und je", so Furtner.