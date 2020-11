Am Samstag wurden in der Steiermark 632 Neuinfektionen gezählt. ++ Die Zahl aller Covid-19-Todesfälle erreicht die Marke 400 ++ 12.719 aktiv Infizierte.

Am Samstag wurden in der Steiermark sieben Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus gezählt. Damit sind seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 400 Steirer in Zusammenhang mit dem Virus verstorben.